Wasseypur Gangster: वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके बेटे समेत 9 के खिलाफ एफआईआर, व्यवसायी को हत्या की दी थी धमकी

अंबिकापुर. झारखंड के वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर आलम उर्फ साबिर (Wasseypur Gangster news) ने अंबिकापुर निवासी एक व्यवसायी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी रिपोर्ट उसने कोतवाली में दर्ज कराई थी। बाद में गैंगस्टर अपने बेटे व अन्य लोगों के साथ मिलकर व्यवसायी को केस वापस लेने दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा था यदि केस वापस नहीं लोगे तो जान से मार देंगे। यह मामला मार्च 2026 का है। व्यवसायी ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। इस तरह गैंगस्टर शब्बीर आलम, उसके बेटे कमरान सहित 9 लोगों पर पुलिस ने एक और अपराध दर्ज किया है। बता दें कि गैंगस्टर शब्बीर आलम वर्ष 2013 से अंबिकापुर में छिपकर रह रहा था। 1 जुलाई को धनबाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वह भाग निकला है। उसे संरक्षण देने व भगाने में सहयोग करने वालों पर भी इसी माह कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।