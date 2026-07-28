Ambikapur रेलवे स्टेशन में ट्रॉली बैग लेकर पहुंचा था युवक, RPF जवानों ने बुलाया तो भाग निकला, खोलकर देखा और पहुंच गए थाना

अंबिकापुर। रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक लावारिस ट्रॉली बैग से 33.66 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। आरपीएफ पुलिस (Ambikapur RPF) ने चेकिंग के दौरान युवक को संदिग्ध ट्रॉली बैग के साथ देखकर बुलाया। इसी बीच युवक उन्हें देखकर बैग वहीं छोड़ दिया और मौके से फरार हो गया। जब आरपीएफ अधिकारियों ने ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो उसमें 2 अलग-अलग ब्रांड की शराब थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 25 हजार 470 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद वे गांधीनगर थाना पहुंचे और शराब उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।