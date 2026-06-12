Cyber Fraud: कॉलेज की छात्रा ने OLX पर डाला विज्ञापन, लिखा- सोफा बेचना है, फिर युवक का आया कॉल और खाता हो गया खाली

अंबिकापुर। शहर की एक कॉलेज की छात्रा ने अपने घर का पुराना सोफा बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला। कुछ दिन बाद उसके पास एक युवक का कॉल आया और कहा कि मुझे आपका सोफा पसंद है। दोनों के बीच सौदा तय हुआ। इस दौरान युवक ने छात्रा को ऑनलाइन रुपए डाले, फिर अगले ही पल उसे क्यूआर कोड भेजकर स्कैन करने के लिए कहा। छात्रा ने क्यूआर कोड स्कैन किया ही था कि वह ठगी का शिकार (Cyber fraud with girl) हो गई। 2 बार में उसके खाते से 29 हजार 990 रुपए गायब हो गए। छात्रा ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।