Chhattisgarh Health Minister: छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर रोक पर स्वास्थ्य मंत्री बोले- मैच अभी बाकी है

मनेंद्रगढ़। नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (CG Health Minister) ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। एमसीबी कलेक्टोरेट में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच अभी बाकी है। राज्य सरकार सभी कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दंतेवाड़ा, कवर्धा, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने इसी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई प्रारंभ कराने के उद्देश्य से एनएमसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था।