Medical college hospital: मेडिकल कॉलेज अस्पताल 4 साल से अधूरा, 109 करोड़ की स्वीकृति के बाद भी काम बंद, डीन बोले- हाई लेवल मेटर है

अंबिकापुर. राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कालेज अस्पताल के अधूरे निर्माण पूर्ण होने का इंतजार पिछले 4 साल से है। पहले कोविड के कारण काम में देरी हुई फिर बजट के लिए करीब 2 साल इंतजार करना पड़ा और अब बजट के बाद भी मेडिकल कालेज अस्पताल (Medical college hospital) की अधूरी बिल्डिंग का काम शुरु नहीं हो सका है। अस्पताल भवन अधूरे होने से एनएमसी के गाइडलाइन को पूरा करने में परेशानी होती है। इसे लेकर हर वर्ष मान्यता पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं एमबीबीएस के विद्यार्थियों को पढ़ाई प्रभावित होती है। अधूरे पड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन निर्माण के लिए पिछले ही बजट में ही 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है। मगर अब भी निर्माण रुका हुआ है। निर्माण कार्य शुरु न होने का कारण मेडिकल कॉलेज के डीन के पास भी नहीं है। उनका कहना है कि यह हाईलेवल का मामला है।