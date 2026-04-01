Elephants havoc: फार्म हाउस में घुसे 3 हाथियों ने मचाया उत्पात, 3 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल को रौंदकर किया नष्ट

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में 3 हाथियों (Elephants havoc) ने बुधवार की सुबह वार्ड क्रमांक 1 स्थित एक फार्म हाउस में घुसकर 3 एकड़ में तैयार गेहूं की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इससे गेहूं मालिक को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गेहूं फसल को हुए नुकसान का आंकलन किया। विभाग की ओर से पंचनामा तैयार कर मुआवजा प्रकरण बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।