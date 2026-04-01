Water crisis: पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा, चिलचिलाती धूप में शहरवासियों के साथ सडक़ पर बैठे 7 पार्षद, किया चक्काजाम

चिरमिरी। एमसीबी जिले के नगर निगम चिरमिरी में पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को 7 पार्षदों की अगुवाई में गोदरीपारा में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन (Water crisis) किया गया। इस दौरान कुछ घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मामले में 15 दिन के भीतर पेयजल समस्या का समाधान करने के आश्वासन पर चक्काजाम समाप्त कर दिया गया। दरअसल गोदरीपारा के एकता नगर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए लोगों में आक्रोश था।