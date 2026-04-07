Woman murder: बाइक से घर लौट रहे थे दंपती, बीच रास्ते अज्ञात हमलावरों ने की पत्नी की हत्या, पति की हालत गंभीर

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंधला में सोमवार की देर रात बाइक सवार पति-पत्नी पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला (Woman murder) कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पत्नी की रायपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति का शहर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पति-पत्नी रिश्तेदार के घर से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। सूचना पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुरानी रंजिश पर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला करने की बात भी सामने आ रही है।