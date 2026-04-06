Girl burnt alive: नाले के पास अधजली हालत में मिली 11वीं की छात्रा, रायपुर में तोड़ा दम

विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर-भटगांव मार्ग स्थित पासिंग नाला के पास शनिवार को सडक़ किनारे गंभीर रूप से झुलसी मिली 11वीं कक्षा की छात्रा (Girl burnt alive) की रविवार को रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को लेकर गोरखनाथपुर विश्रामपुर के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल छात्रा को अधजली अवस्था में लोगों ने देखा था। इसके बाद तत्काल उसे बिश्रामपुर अस्पताल ले जाया गया था। यहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद रायपुर रेफर किया गया था।