Burnt alive: आग से झुलसी महिला की मौत, मां बोली- दामाद ने पेट्रोल डालकर बेटी को जिंदा जलाया

अंबिकापुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम हसुली में आग से झुलसी एक महिला की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। घटना (Burnt alive) के बाद मायके पक्ष ने महिला के पति पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगाया है। जबकि पति का कहना है कि वह घटना के दौरान घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।