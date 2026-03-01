CG High Court order: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विवि के पूर्व रजिस्ट्रार विनोद एक्का का अटैचमेंट आदेश किया रद्द

अंबिकापुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court order) ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय से बाहर किसी अन्य कार्यालय में अटैच करने के आदेश को अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े अधिकारी का स्थानांतरण केवल एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ही किया जा सकता है, किसी अन्य संस्थान में नहीं। यह फैसला न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू की एकलपीठ ने विनोद कुमार एक्का की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।