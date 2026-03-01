Encroachment on lands: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की जमीनों पर एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा, SDM ने 7 को जारी किया नोटिस

Pando society people reached to complaint to SP (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मांजा के राजाकटेल में निवासरत पंडो समाज (राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र) की जमीन पर एक धर्म विशेष के करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा कब्जा (Encroachment on lands) कर मकान बना लिए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने 18 फरवरी को कमिश्नर से की थी। कमिश्नर ने 20 फरवरी को ही कलेक्टर को जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में उदयपुर एसडीएम बन सिंह नेताम ने फिलहाल कब्जा करने वाले 7 लोगों को 5 मार्च को नोटिस जारी किया है। इधर पंडो समाज के अध्यक्ष सनमान पंडो के नेतृत्व में शुक्रवार को पीडि़तों ने एसपी से जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।
एसपी को दी गई शिकायत में राजाकटेल निवासी पंडो समाज के लोगों ने कहा है कि वे अति विशेष संरक्षित जनजाति समाज से आते हैं। वे परिवार सहित कई पीढिय़ों से यहां पैतृक भूमि (Encroachment on lands) पर निवास करते आ रहे हैं तथा उनके जीवन-यापन का मुख्य आधार कृषि है।
उन्होंने कहा कि राजाकटेल में निवासरत एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा उनकी पैतृक भूमि के दस्तावेजों में करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा कूटरचना कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है। जब वे उनसे भूमि पर किए गए कब्जे को खाली करने कहते हैं तो एक राय एवं संगठित होकर उन्हें जान से मारने की धमकी (Encroachment on lands) देते हुए जातिसूचक गाली दी जाती है।
उन्होंने कहा है कि गांव के कई पण्डो जाति के लोगों की काबिज काश्त भूमि पर भी उनके द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है जिस पर शासन (Encroachment on lands) द्वारा वन अधिकार पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है।
शिकायत कर्ताओं ने एसपी से मामले में आरोपियों के खिलाफ (Encroachment on lands) भारतीय न्याय संहिता एवं एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत करने वालों में लाल गुलाब, संजय, हीरामती, फुलसुन्दरी, रतियानो, विरोधन पण्डो, सलमान पण्डो, रतन पण्डो, दरोगा, शिवप्रसाद, मुन्ना, शिवचरण समेत पण्डो जनजाति के अन्य लोग उपस्थित रहे।
एसपी को दिए शिकायत पत्र में पण्डो जनजाति के लोगों ने कब्जा (Encroachment on lands) करने वालों के नाम भी लिखे हैं। इनमें जमील अहमद पिता गुलबहार, शकील अहमद पिता गुलबहार, शमीम अहमद पिता गुलबहार, गुलबहार अहमद, नसीम पिता सधुरन, खुर्शीद पिता मुबारक, कबीर पिता मुबारक, असलम पिता कबीर,
मोहम्मद जमील माता टुकली, खुरशीद पिता हुसैन, बाबर पिता हुसैन, मोहताब पिता जहुर, निसार, सुल्तान, रफीक, ताहिर, एनुल, बबलु खान पिता एनुल, सैनुल पिता ताहिर, हुसैन, हसन, सहाजन, शफीक, रज्जाक, परवेज आलम, इम्तियाज अंसारी पिता उसमान अंसारी, खुदबुद्दीन, असमो मोहम्मद अंसारी, कुर्बान समेत अन्य शामिल हैं।
