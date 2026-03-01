Encroachment on lands: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की जमीनों पर एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा, SDM ने 7 को जारी किया नोटिस

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मांजा के राजाकटेल में निवासरत पंडो समाज (राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र) की जमीन पर एक धर्म विशेष के करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा कब्जा (Encroachment on lands) कर मकान बना लिए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले की शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने 18 फरवरी को कमिश्नर से की थी। कमिश्नर ने 20 फरवरी को ही कलेक्टर को जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में उदयपुर एसडीएम बन सिंह नेताम ने फिलहाल कब्जा करने वाले 7 लोगों को 5 मार्च को नोटिस जारी किया है। इधर पंडो समाज के अध्यक्ष सनमान पंडो के नेतृत्व में शुक्रवार को पीडि़तों ने एसपी से जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।