Blind murder: रुपए लेन-देन के विवाद में युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

अंबिकापुर. शहर से लगे ग्राम भकुरा में 4 मार्च की सुबह एक युवक की लाश मिली थी। युवक की पहचान गांव के ही सुटुल राम के रूप में की गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। कोतवाली पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरु की तो रुपए के लेन-देन के विवाद में वारदात (Blind murder) को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई। मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। तीनों ने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 युवकों को जेल जबकि नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।