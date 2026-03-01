6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Blind murder: रुपए लेन-देन के विवाद में युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

Blind murder: 2 युवकों को जेल जबकि नाबालिग को भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह, लाश मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 06, 2026

Blind murder

Murder accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शहर से लगे ग्राम भकुरा में 4 मार्च की सुबह एक युवक की लाश मिली थी। युवक की पहचान गांव के ही सुटुल राम के रूप में की गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। कोतवाली पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरु की तो रुपए के लेन-देन के विवाद में वारदात (Blind murder) को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई। मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। तीनों ने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 युवकों को जेल जबकि नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

अंबिकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भकुरा निवासी सुटुल उम्र 25 वर्ष की लाश 4 मार्च की सुबह गांव के ही हैंडपंप के पास मिली थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले (Blind murder) की जांच की। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान थे। हत्या की आशंका पर पुलिस मामले में विवेचना शुरू की।

विवेचना में पता चला की 3 मार्च की रात से 4 मार्च की सुबह के बीच मृतक का अजय पैकरा, छत्रपाल और एक विधि से संघर्षरत बालक के साथ पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढऩे पर तीनों ने गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे, हाथ-मुक्कों और लात से मारपीट कर से गंभीर चोट पहुंचाई, जिससे युवक की मौत (Blind murder) हो गई थी।

Blind murder: दोनों आरोपी जेल दाखिल

पुलिस ने हत्या (Blind murder) के मामले का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश किया। 5 मार्च को पुलिस ने आरोपी अजय पैकरा उर्फ जर्रा (19) और छत्रपाल (20) निवासी भकुरा चट्टीपारा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को धारा 103 व 3(5) बीएनएस के तहत जेल भेज दिया है। वहीं मामले में शमिल एक नाबालिग किशोर को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

Murder in sand mines: रेत खनन: छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुसकर युवक की हत्या, शहडोल से 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस कर्मी फरार
कोरीया
Murder in sand mines

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 08:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Blind murder: रुपए लेन-देन के विवाद में युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Burnt alive: आग से झुलसी महिला की मौत, मां बोली- दामाद ने पेट्रोल डालकर बेटी को जिंदा जलाया

Burnt alive
अंबिकापुर

CG High Court order: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विवि के पूर्व रजिस्ट्रार विनोद एक्का का अटैचमेंट आदेश किया रद्द

CG High court order
अंबिकापुर

Encroachment on lands: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की जमीनों पर एक धर्म विशेष के लोगों का कब्जा, SDM ने 7 को जारी किया नोटिस

Encroachment on lands
अंबिकापुर

Road accident: ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे युवक की सडक़ हादसे में मौत, पत्नी और बेटा घायल

Road accident
अंबिकापुर

Unique Holi: Video: होलिका दहन कर अंगारों पर चलते हैं लोग, फिर भी पांव में नहीं पड़ते फोड़े, मानते हैं दैवीय कृपा

Unique Holi
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.