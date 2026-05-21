Huge Fertilizers Scam: 68 लाख की 247 मीट्रिक टन खाद गायब, कलेक्टर बोलीं- मैनेजर को निलंबित करो, दर्ज कराओ एफआईआर

बैकुंठपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जिल्दा से 246.75 मीट्रिक टन रासायनिक खाद गायब कर दिया गया था। जनसमस्या निवारण शिविर में आई शिकायत के बाद प्रशासनिक टीम ने जब स्टॉक (Huge Fertilizers Scam) का मिलान किया तो मामला सामने आया। गायब खाद की कीमत 68 लाख रुपए है। पता चला कि समिति प्रबंधक ने किसानों की जगह बिचौलियों को खाद बेच दिया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने समिति प्रबंधक अखिलचन्द को निलंबित कर दिया है। वहीं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। मामले में समिति प्रबंधक के खिलाफ बैकुंठपुर थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।