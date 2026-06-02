Sky Lightning: बारिश से बचने पेड़ के नीचे खड़ी 6 महिलाओं पर गिर गई आकाशीय बिजली, 1 की मौत, 5 गंभीर

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के वनांचल ब्लॉक भरतपुर की ग्राम पंचायत चरखर में मंगलवार की दोपहर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी 6 महिलाओं पर अचाकन आकाशीय बिजली (Sky Lightning) आ गिरी। हादसे में सभी झुलसकर मौके पर ही बेहोश हो गईं। अन्य मजदूरों व ठेकेदार द्वारा उन्हें तत्काल जनकपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने 1 महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 का इलाज जारी है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल मनरेगा के तहत चेक डेम निर्माण कार्य में महिलाएं लगी थीं। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और बारिश होने लगी थी। महिला मजदूर की मौत से उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।