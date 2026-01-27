27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Ambikapur-Bishrampur road: अंबिकापुर-बिश्रामपुर NH की 10 किमी सडक़ होगी चकाचक, 28.19 करोड़ की मिली मंजूरी

Ambikapur-Bishrampur road: सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सडक़ की मजबूतीकरण के लिए दी गई है स्वीकृति, जर्जर हालत में है एनएच की यह सडक़

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 27, 2026

Ambikapur-Bishrampur road

Ambikapur-Bishrampur shabby road (Photo- Patrika)

विश्रामपुर। अंबिकापुर-बिश्रामपुर मुख्य मार्ग एनएच-43 (Ambikapur-Bishrampur road) के मजबूतीकरण कार्य के लिए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 28 करोड़ 19 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी को जारी स्वीकृति आदेश में इसका उल्लेख किया गया है। करीब 10 किलोमीटर की यह सडक़ अत्यंत जर्जर हालत में है। इसे देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया था।

संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को जोडऩे वाला मार्ग बारामिल जंगल करमपुर मोड़ से कालीघाट तक पिछले कई वर्षों से अत्यंत जर्जर स्थिति में था। सडक़ (Ambikapur-Bishrampur road) की बदहाली को लेकर बीते तीन वर्षों से आम नागरिक लगातार शासन-प्रशासन से शिकायतें करते आ रहे थे। हर वर्ष बारिश के बाद पैच रिपेयर कर सडक़ को अस्थायी रूप से आवागमन योग्य बनाया जाता था, लेकिन कुछ ही समय में सडक़ की स्थिति फिर से खराब हो जाती थी।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एनएच विभाग द्वारा कुम्दा करमपुर मोड़ हनुमान मंदिर से कालीघाट तक करीब साढ़े 10 किलोमीटर लंबे जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग के मजबूतीकरण (Ambikapur-Bishrampur road) का प्रस्ताव तैयार कर इसे अति आवश्यक कार्य बताते हुए मंत्रालय को भेजा गया था। प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मंत्रालय ने 28 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

Ambikapur-Bishrampur road: अंबिकापुर की राह होगी आसान

गौरतलब है कि सडक़ की जर्जर स्थिति के कारण बिश्रामपुर से अंबिकापुर (Ambikapur-Bishrampur road) की यात्रा अत्यंत कष्टदायक हो गई थी। हालात ऐसे थे कि लोग मजबूरी में ही दोपहिया या चारपहिया वाहनों से सफर करते थे। अब इस स्वीकृति के बाद संभाग मुख्यालय तक की राह आसान होने की उम्मीद जगी है क्योंकि कालीघाट के आगे की सडक़ का निर्माण कार्य गत वर्ष पूरा हो चुका है।

वहीं हाल ही में अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से गांधी चौक (Ambikapur-Bishrampur road) तक फोरलेन सडक़ निर्माण के लिए भी राज्य शासन द्वारा भी 61 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया

एनएच प्रशासन (Ambikapur-Bishrampur road) के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 3 माह के भीतर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। इस परियोजना के तहत सडक़ के दोनों ओर आवश्यकतानुसार नाली, पुल-पुलिया और संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे।

प्रशासन ने बताया कि नाली व पुल-पुलिया निर्माण से सडक़ की ऊंचाई बढ़ेगी, जलभराव की समस्या समाप्त होगी और सडक़ की आयु भी काफी बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें

Contractor commits suicide: ठेकेदार ने कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, कर्ज और काम ठप होने से था डिप्रेशन में
अंबिकापुर
Contractor commits suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 08:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Ambikapur-Bishrampur road: अंबिकापुर-बिश्रामपुर NH की 10 किमी सडक़ होगी चकाचक, 28.19 करोड़ की मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Court news: नशीली दवाइयों की बिक्री करते पकड़ा गया, कोर्ट ने दिया 10 साल कठोर कारावास, 1 लाख रुपए अर्थदंड भी

Court news
सुरजपुर

CG News: राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी, मृतकों के नाम पर राशन आहरण का गंभीर आरोप, पोर्टल में अब भी जिंदा

CG News: राशन दुकान में बड़ी गड़बड़ी, मृतकों के नाम पर राशन आहरण का गंभीर आरोप, पोर्टल में अब भी जिंदा
newsupdate

Elephant attack: हाथी ने युवक को सूंड से उठाकर पटका, फिर छोडक़र चला गया जंगल की ओर, ऐसी हो गई हालत

Elephant attack
सुरजपुर

Surajpur hospital: कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना: छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला अस्पताल को मिला पहला स्थान

Surajpur hospital
सुरजपुर

CG Suicide: परीक्षा देकर घर लौटी 10वीं की छात्रा ने दे दी जान, फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश

CG Suicide: परीक्षा देकर घर लौटी 10वीं की छात्रा ने दे दी जान, फांसी के फंदे से लटकती मिली लाश
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.