Elephant died case: फसल की रखवाली के लिए लगे करंट वायर में चिपक कर हुई थी हाथी की मौत, किसान गिरफ्तार, फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम करंजवार स्थित गेहूं के खेत में शुक्रवार की सुबह एक हाथी का शव मिला था। उसकी करंट लगने से मौत (Elephant died case) हुई थी। इस मामले में वन अमले ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खेत मालिक ने गेहूं फसल की सुरक्षा के लिए खेत में अवैध रूप से करंट प्रवाहित तार लगा रखा था। इसी बीच विचरण के दौरान हाथी उसकी चपेट में आ गया था। मामले में डीएफओ ने जहां फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया है, वहीं रेंजर को भी नोटिस जारी किया है।