13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Elephant killed: गेहूं के खेत में पड़ा मिला हाथी का शव, करंट लगने से हुई मौत, कई दिनों से कर रहा था विचरण

Elephant killed: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत हाथी का शव मिलने से फैली सनसनी, सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम, ग्रामीणों ने विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Mar 13, 2026

Elephant killed from current

Elephant dead body found in wheat field (Photo source- Patrika)

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम करंजवार स्थित गेहूं के खेत में शुक्रवार की सुबह एक हाथी का शव मिला। खेत की ओर गए ग्रामीणों ने हाथी का शव (Elephant killed) देख इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम द्वारा हाथी के शव का पीएम कर मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है।

प्रतापपुर स्थित वन विभाग के कार्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापपुर-अंबिकापुर मार्ग पर स्थित ग्राम करंजवार में ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह एक नर हाथी का शव (Elephant killed) पड़ा देखा। हाथी का शव ग्राम आमापारा स्थित गेहूं के खेत में पड़ा हुआ था। देखते ही देखते यह खबर आस-पास के गांवों में फैल गई और काफी संख्या में लोगों का हुजूम मौके पर उमड़ पड़ा।

सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी के शव का पंचनामा किया। फिलहाल करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। पशु विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल द्वारा हाथी (Elephant killed) का पीएम किया जाएगा। इसके बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा।

Elephant killed: वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

सूरजपुर व बलरामपुर जिले में लगातार हाथियों की मौत (Elephant killed) हो रही है। खेत की रखवाली के लिए लगाए गए करंट प्रवाहित अवैध तार की चपेट में आकर हाथी मारे जा रहे हैं। वहीं हाथियों की लगातार हो रही मौत के बाद वन विभाग की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के गांव के आस-पास आने की खबर वन विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। कई बार हाथी लोगों की जान ले लेते हैं तथा घरों व फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

ये भी पढ़ें

Sand smuggling: रेत तस्करों की तगड़ी सेटिंग, सूरजपुर की रॉयल्टी पर्ची से MCB में रेत का खनन, सप्लाई MP तक
कोरीया
Sand smuggling

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Elephant killed: गेहूं के खेत में पड़ा मिला हाथी का शव, करंट लगने से हुई मौत, कई दिनों से कर रहा था विचरण

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car accident: कार की टक्कर से गंभीर 6 वर्षीय बालिका की मौत, परिजन ने पहले दाह संस्कार से किया इनकार, फिर…

Car accident
सुरजपुर

Dowry torture: दहेज में 1 लाख और बाइक की करता था डिमांड, पत्नी को पीटकर घर से निकाला, फिर कर ली दूसरी शादी

Dowry torture
सुरजपुर

Theft in mobile shop: स्टेडियम में बनाया प्लान और दुकान से ले उड़े लाखों के मोबाइल, तोड़ी थी दीवार, 2 आरोपी गिरफ्तार

Theft in mobile shop
सुरजपुर

जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस की एसी बोगी पर पथराव

CG Railway News: जबलपुर-अंबिकापुर एक्सप्रेस की एसी बोगी पर पथराव, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)
सुरजपुर

Fire in sugarcane crops: पूर्व सरपंच के 1 एकड़ खेत में लहलहा रही थी गन्ने की फसल, शरारती तत्वों ने लगा दी आग

Fire in sugarcane crops
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.