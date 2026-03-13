Elephant killed: गेहूं के खेत में पड़ा मिला हाथी का शव, करंट लगने से हुई मौत, कई दिनों से कर रहा था विचरण

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम करंजवार स्थित गेहूं के खेत में शुक्रवार की सुबह एक हाथी का शव मिला। खेत की ओर गए ग्रामीणों ने हाथी का शव (Elephant killed) देख इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम द्वारा हाथी के शव का पीएम कर मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है।