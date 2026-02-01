CAF jawan’s murder case: रायपुर में बैठकर पत्नी ने प्रेमी से कराई CAF जवान पति की हत्या, नदी में गाड़ दी थी लाश, ऐसे हुआ खुलासा

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के ग्राम सतीसेमर स्थित सेंदूर नदी में 29 जनवरी को रेत में गड़ी सीएसएफ में पदस्थ प्रधान आरक्षक की लाश मिली थी। पुलिस ने जब जांच शुरु की तो मामला प्रेम-प्रसंग में हत्या (CAF jawan's murder case) का निकला। पत्नी व उसके प्रेमी ने प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान पत्नी रायपुर में थी, जबकि प्रेमी द्वारा उसे धोखे से घटनास्थल पर बुलाया गया था। इसके बाद घास छिलने वाले खुरपी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या करने के बाद शव रेत में गाड़ दिया था। आरोपी पत्नी मृत जवान की दूसरी पत्नी थी। उसने प्रेमी से भी शादी कर ली थी। यह बात पति को पता चल चुकी थी। यही वजह थी कि दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।