बलरामपुर

CAF jawan’s murder case: रायपुर में बैठकर पत्नी ने प्रेमी से कराई CAF जवान पति की हत्या, नदी में गाड़ दी थी लाश, ऐसे हुआ खुलासा

CAF jawan's murder case: पुलिस ने शव की पहचान करने के बाद आरोपी प्रेमी व मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, प्लान बनाकर मार डाला, प्रेमी के साथ कर चुकी थी शादी

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Feb 04, 2026

CAF jawan's murder case

Murder accused wife and her lover arrested (Photo- Patrika)

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के ग्राम सतीसेमर स्थित सेंदूर नदी में 29 जनवरी को रेत में गड़ी सीएसएफ में पदस्थ प्रधान आरक्षक की लाश मिली थी। पुलिस ने जब जांच शुरु की तो मामला प्रेम-प्रसंग में हत्या (CAF jawan's murder case) का निकला। पत्नी व उसके प्रेमी ने प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान पत्नी रायपुर में थी, जबकि प्रेमी द्वारा उसे धोखे से घटनास्थल पर बुलाया गया था। इसके बाद घास छिलने वाले खुरपी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या करने के बाद शव रेत में गाड़ दिया था। आरोपी पत्नी मृत जवान की दूसरी पत्नी थी। उसने प्रेमी से भी शादी कर ली थी। यह बात पति को पता चल चुकी थी। यही वजह थी कि दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।

रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलियापाा निवासी विश्वनाथ केरकेट्टा 52 वर्ष छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में प्रधान आरक्षक (CAF jawan's murder case) के रूप में दंतेवाड़ा में पदस्थ था। उसकी लाश 29 जनवरी को बलरामपुर जिले के ग्राम सतीसेमर स्थित सिंदूर नदी के रेत में दबी थी। शव सड़ चुका था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने एसपी वैभव बैंकर के निर्देशन व एएसपी के मार्गदर्शन में हत्या के एंगल से मामले की जांच शुरु की।

मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का निकला। हत्या की वारदात (CAF jawan's murder case) को मृतक की पत्नी क्लॉस्टिका केरकेट्टा 31 वर्ष व उसके प्रेमी बलरामपुर जिले के ग्राम बेलकुंद्री चलगली निवासी विवेक टोप्पो पिता स्व. प्रफुल्ल टोप्पो 31 वर्ष द्वारा अंजाम दिया गया था। पत्नी व उसके प्रेमी के बीच प्रेम संबंध व शादी कर लेने की बात उसके पति को चल गई थी।

इस वजह से पति-पत्नी में विवाद होता रहता था। इसी बीच पत्नी व प्रेमी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। पुलिस की पूछताछ में मृत जवान की पत्नी व उसके प्रेमी ने हत्या (CAF jawan's murder case) कर शव नदी में रेत में दफन करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने दोनों को 3 फरवरी को धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

CAF jawan's murder case: जवान ने की थी दूसरी शादी

पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतक विश्वनाथ केरकेट्टा की दूसरी पत्नी थी। पूर्व में बलरामपुर में पदस्थापना के दौरान गणेश मोड़ चौकी अंतर्गत ग्राम सवनी निवासी क्लॉस्टिका केरकेट्टा (CAF jawan's murder case) से शादी की थी। मृतक ग्राम सतीसेमर में घर बनवाकर उसे रखा था। दोनों के 2 बच्चे है। बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्ष 2024 में मृतक ने पत्नी को रायपुर में किराए के मकान में शिफ्ट किया था।

फेसबुक से प्रेमी से हुई पहचान

मृतक की पत्नी क्लॉस्टिका का वर्ष 2023 में आरोपी विवेक टोप्पो से फेसबुक के माध्यम से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध (CAF jawan's murder case) स्थापित हो गया और दोनों ने चोरी-छिपे वर्ष 2023 में तातापानी मंदिर में शादी कर ली थी।

क्लॉस्टिका और विवेक एक-दूसरे से मोबाइल से बातचीत करते थे। इसकी जानकारी मृतक विश्वनाथ को हो गई थी। आरोपी विवेक टोप्पो भी पूर्व से शादी शुदा था। ऐसे में आरोपी विवेक टोप्पो एवं मृतक के घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता था।

धोखे से बुलाकर की हत्या

मृतक की पत्नी और प्रेमी (CAF jawan's murder case) साथ रहने के लिए विश्वनाथ केरकेट्टा को रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके लिए दोनों ने प्लान बनाकर जवान विश्वनाथ को छुट्टी में बलरामपुर के ग्राम सतीसेमर बुलाया। वह 12 जनवरी को छुट्टी लेकर 14 जनवरी को गांव पहुंचा।

इसी बीच आरोपी विवेक टोप्पो प्लान के मुताबिक शाम 7 बजे सेंदूर नदी किनारे घटनास्थल पहुंचा और विश्वनाथ को मेसेज कर धोखे से रोड के पास बुलाया। विश्वनाथ के पहुंचते ही उसने अपने पास रखे लोहे के खुरपी से उसके सिर में कई बार गंभीर वार कर हत्या (CAF jawan's murder case) कर दी और शव को नदी के दूसरे किनारे में ले जाकर रेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया।

पुलिस को गुमराह करने रचा ये प्लान

जवान की हत्या करने के बाद आरोपी विवेश मृतक का मोबाइल लेकिन उसके घर गया और उसका बैग समेत दस्तावेज व कपड़े लेकर फरार हो गया। मृतक (CAF jawan's murder case) की पहचान न हो सके, इसका पूरा प्रयास उसके द्वारा किया गया था। इधर मृतक की पत्नी रायपुर से 22 जनवरी को ग्राम सतीसेमर पहुंची और पति के संबंध में पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। जबकि उसे पता था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है।

कार्रवाई (CAF jawan's murder case) में एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी, एसडीओपी याकूब मेमन, निरीक्षक भापेन्द्र साहू थाना प्रभारी बलरामपुर, निरीक्षक हिम्मत सिंह प्रभारी साइबर सेल, उप निरीक्षक किरणेश्वर प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक शिपक शर्मा, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र तिवारी, प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह, आरक्षक आकाश तिवारी, आरक्षक सचिन सिंह, आरक्षक महेंद्र गुप्ता शामिल रहे।

04 Feb 2026 08:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / CAF jawan's murder case: रायपुर में बैठकर पत्नी ने प्रेमी से कराई CAF जवान पति की हत्या, नदी में गाड़ दी थी लाश, ऐसे हुआ खुलासा

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

