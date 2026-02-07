Crime: स्कूल के प्राचार्य की शर्मनाक करतूत, छात्रा को किया बैड टच, एफआईआर दर्ज

Crime: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक अंतर्गत एक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य युवधन जायसवाल पर नाबालिग छात्रा को बैड टच करने का आरोप लगा है। दरअसल पीडि़त नाबालिग छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए अपने परिजन को पूरी घटना की जानकारी दी।