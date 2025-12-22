डिप्टी CM शर्मा बोले- गांव वालों को मिलेगा 100 से 125 दिन रोजगार, कांग्रेस को क्यों आपत्ति?

पुलिस भर्ती उम्मीदवारों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ज़रूरी प्रक्रिया में बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से वेटिंग लिस्ट बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। रविवार को उनकी चिंताओं को सुना गया। शक्ति जिले के एक युवक की केरल में मौत के संबंध में विपक्ष के नेता चरण दास महंत के पत्र के बारे में, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मांगें की जा रही हैं, वे सही हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को इस घटना से सीखना चाहिए और अवैध प्रवासियों के प्रति लोगों में गुस्से के स्तर को समझना चाहिए।