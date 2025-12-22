22 दिसंबर 2025,

सोमवार

रायपुर

डिप्टी CM शर्मा बोले- गांव वालों को मिलेगा 100 से 125 दिन रोजगार, कांग्रेस को क्यों आपत्ति?

CG Politics: कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि इससे गांव वालों को 100 से 125 दिन रोजगार मिलेगा, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Dec 22, 2025

गांव वालों को मिलेगा 125 दिन रोजगार (photo source- Patrika)

गांव वालों को मिलेगा 125 दिन रोजगार (photo source- Patrika)

CG Politics: डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (MNREGA) का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, "अगर गांव वालों को 100 से 125 दिन का रोज़गार मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान क्यों है? गांवों में अच्छे बदलाव आए हैं, और लोग इसके लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? बीजेपी गांधीजी के आदर्शों के ज़्यादा करीब है। ऐसी राजनीति से कुछ हासिल नहीं होता; आपको लोगों से जुड़ना होगा। कल जब कांग्रेस फिर हारेगी, तो वे EVM पर शिकायत करना शुरू कर देंगे।"

CG Politics: पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से मुलाकात पर बयान

पुलिस भर्ती उम्मीदवारों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ज़रूरी प्रक्रिया में बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से वेटिंग लिस्ट बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। रविवार को उनकी चिंताओं को सुना गया। शक्ति जिले के एक युवक की केरल में मौत के संबंध में विपक्ष के नेता चरण दास महंत के पत्र के बारे में, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मांगें की जा रही हैं, वे सही हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को इस घटना से सीखना चाहिए और अवैध प्रवासियों के प्रति लोगों में गुस्से के स्तर को समझना चाहिए।

राज्य में पहली बार ड्रोन के जरिए होगी पेट्रोलिंग

CG Politics: पहली बार छत्तीसगढ़ में ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को पेट्रोलिंग तेज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब वे ड्रोन पेट्रोलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रायपुर में ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े वायरल वीडियो के बारे में गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि पिछले दो महीनों में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज़ हुई है। पुलिस एंड-टू-एंड जांच कर रही है। वे ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़े वायरल वीडियो की पहचान कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करेंगे।

Updated on:

22 Dec 2025 02:26 pm

Published on:

22 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / डिप्टी CM शर्मा बोले- गांव वालों को मिलेगा 100 से 125 दिन रोजगार, कांग्रेस को क्यों आपत्ति?

