Railway Group D: योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा रिप्लेसमेंट कोटा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का आदेश

Railway Group D: हाई कोर्ट ने रेलवे को एक सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में खाली पदों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इस ऑडिट से यह पता चलेगा कि 2010 के नोटिफिकेशन के तहत कितने पद भरे जाने थे, कितने खाली रह गए हैं, और अब रिप्लेसमेंट/वेटिंग लिस्ट के ज़रिए कितने पद भरे जा सकते हैं। ऑडिट पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए, और इसे चार महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए ताकि योग्य उम्मीदवारों को और देरी का सामना न करना पड़े।