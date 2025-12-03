Bilaspur High Court: रसूखदार बेखौफ़ तोड़ रहे ट्रैफिक नियम! हाईकोर्ट की लगाई फटकार, कहा- हाईवे पर अब नहीं चलेगी दबंगई

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में सड़कों और नेशनल हाईवे पर स्टंट, गुंडागर्दी और जन्मदिन मनाने के बढ़ते वीडियो पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि सरकारी गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं।