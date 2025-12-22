CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन

खाद्य विभाग की ओर से कार्डधारियों को भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि समय रहते केवायसी करा लेना ही उनके हित में है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 5 लाख 66 हजार राशन कार्ड हैं, जिनमें 18 लाख 28 हजार सदस्य दर्ज हैं। इनमें से अब भी 1 लाख 85 हजार सदस्यों का केवायसी अपडेट नहीं हुआ है। ये सभी एपीएल श्रेणी के कार्डधारी हैं।