CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। ई-केवाईसीअपडेट नहीं कराने वाले राशन कार्डधारियों को जनवरी महीने में राशन नहीं मिलने की सूचना सामने आते ही कार्डधारियों में हड़कंप मच गया है। हालात ऐसे हैं कि अब खाद्य विभाग के दफ्तरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
दरअसल, राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य का केवायसी अपडेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग पिछले एक साल से लगातार कार्डधारियों से केवायसी कराने की अपील कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब शासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिनका केवायसी अपडेट नहीं है, उन्हें जनवरी महीने का राशन आबंटन नहीं मिलेगा।
इसी डर के चलते अब लोग सुबह ऑफिस खुलने से लेकर देर शाम तक खाद्य विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं और केवायसी अपडेट करा रहे हैं। लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि अभी भी उन्हें मौका मिल रहा है।
खाद्य विभाग की ओर से कार्डधारियों को भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि समय रहते केवायसी करा लेना ही उनके हित में है। आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 5 लाख 66 हजार राशन कार्ड हैं, जिनमें 18 लाख 28 हजार सदस्य दर्ज हैं। इनमें से अब भी 1 लाख 85 हजार सदस्यों का केवायसी अपडेट नहीं हुआ है। ये सभी एपीएल श्रेणी के कार्डधारी हैं।
लगातार प्रयासों के बावजूद शत-प्रतिशत केवायसी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए शासन को यह सख्त फैसला लेना पड़ा। विभाग की साफ अपील है।आज केवायसी कराएं, तभी जनवरी का राशन पाएं।
