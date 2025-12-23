शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर… पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा थाना क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी में एक मकान के भीतर शराब पार्टी चल रही थी। जिस पर युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात शोर-शराबे और हुड़दंग से परेशान पड़ोसियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 युवक और 2 युवतियों को पकड़कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।