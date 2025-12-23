23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर… पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा

CG News: बिलासपुर जिले में सरकंडा थाना क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी में एक मकान के भीतर शराब पार्टी चल रही थी। जिस पर युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 23, 2025

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा थाना क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी में एक मकान के भीतर शराब पार्टी चल रही थी। जिस पर युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात शोर-शराबे और हुड़दंग से परेशान पड़ोसियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 युवक और 2 युवतियों को पकड़कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।

सरकंडा पुलिस के अनुसार रविवार रात सूचना मिली थी कि पत्रकार कॉलोनी में कुछ युवक और युवतियां शराब के नशे में पार्टी कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की। जांच में सभी युवक शराब के नशे में पाए गए।

CG News: 7 लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आदित्य वस्त्रकार (33) निवासी लिंक रोड, लक्की देवांगन (28) निवासी जूना बिलासपुर, आशीष साहू (26) निवासी पत्रकार कॉलोनी अशोक नगर, वंश देवांगन (22) निवासी देवांगन मोहल्ला जूना बिलासपुर और विपुल दुबे (26) निवासी ग्राम नगर थाना चरचा जिला कोरिया का ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई।

मौके से मिले वाहनों क्रमांक CG-10 CA-5111, CG-10 BW-6685 और CG-10 BH-8007 को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सभी युवकों के खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद युवक-युवतियों को समझाइश देकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Dec 2025 01:25 pm

Published on:

23 Dec 2025 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर… पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज

CG High Court: शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- अनुदान सहायता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, जनवरी से लाखों परिवारों को नहीं मिलेगा राशन
बिलासपुर

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन! फटाफट करा लें ये काम…

LPG e-KYC Kaise Kare
बिलासपुर

3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा

CG News: 3.63 लाख मतदाताओं के SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, डोर-टू-डोर सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त(photo-patrika)
बिलासपुर

छत से पैर फिसला और जिंदगी गई

मोबाइल में बात करने में बिजी... छत से पैर फिसला और जिंदगी गई(photo-AI)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.