शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा थाना क्षेत्र के पत्रकार कॉलोनी में एक मकान के भीतर शराब पार्टी चल रही थी। जिस पर युवक-युवतियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। देर रात शोर-शराबे और हुड़दंग से परेशान पड़ोसियों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 युवक और 2 युवतियों को पकड़कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
सरकंडा पुलिस के अनुसार रविवार रात सूचना मिली थी कि पत्रकार कॉलोनी में कुछ युवक और युवतियां शराब के नशे में पार्टी कर रहे हैं, जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की। जांच में सभी युवक शराब के नशे में पाए गए।
पुलिस ने आदित्य वस्त्रकार (33) निवासी लिंक रोड, लक्की देवांगन (28) निवासी जूना बिलासपुर, आशीष साहू (26) निवासी पत्रकार कॉलोनी अशोक नगर, वंश देवांगन (22) निवासी देवांगन मोहल्ला जूना बिलासपुर और विपुल दुबे (26) निवासी ग्राम नगर थाना चरचा जिला कोरिया का ब्रीथ एनालाइजर से परीक्षण किया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई।
मौके से मिले वाहनों क्रमांक CG-10 CA-5111, CG-10 BW-6685 और CG-10 BH-8007 को जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सभी युवकों के खिलाफ पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद युवक-युवतियों को समझाइश देकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
