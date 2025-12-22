22 दिसंबर 2025,

सोमवार

बिलासपुर

31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन! फटाफट करा लें ये काम…

LPG Connection: अगर आपने अब तक ये ज़रूरी काम नहीं किया, तो नए साल से आपकी गैस सप्लाई रुक सकती है। सरकार ने सभी LPG उपभोक्ताओं के लिए एक अहम नियम लागू किया है, जिसे नजरअंदाज़ करना भारी पड़ सकता है। तो आइए फटाफट जानिए क्या है ये काम, कैसे करें पूरा और कब तक है आख़िरी तारीख़…

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Dec 22, 2025

LPG e-KYC Kaise Kare

LPG e-KYC Kaise Kare (Image: Gemini)

LPG Connection E-KYC: यदि आपने अपने एलपीजी कनेक्शन का ई-केवायसी नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक करवा लीजिए। इसके बाद कनेक्शन बंद (ब्लॉक) हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस मामले में लगातार उपभोक्ताओं को सूचना दे रही है। इसके बावजूद अकेले भोपाल जिले में ही 67 फीसदी कनेक्शन ही ई-केवायसी हो पाए हैं। दरअसल, फर्जी कनेक्शनों को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एलपीजी कनेक्शन के लिए ई- केवायसी अनिवार्य किया है।

ऐसे करें ई-केवायसी

अपनी एलपीजी कंपनी का ऐप डाउनलोड कर घर बैठे यह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी डीलर के पास जाकर अपना आधार, एलपीजी कनेक्शन की किताब और मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। यह सेवा नि: शुल्क है। मामले को लेकर एलपीजी वितरक आरके गुप्ता का कहना है कि ई-केवायसी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है। 31 दिसंबर तक ई- केवायसी नहीं हुआ तो कनेक्शन बंद हो सकता है।

परेशानी होने पर कहां से लें मदद

अगर e-KYC करते समय किसी तरह की परेशानी आती है, तो उपभोक्ता अपने नजदीकी LPG वितरक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर कॉल करके भी पूरी जानकारी और सहायता ली जा सकती है। यह हेल्पलाइन सभी LPG उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

Updated on:

22 Dec 2025 02:05 pm

Published on:

22 Dec 2025 02:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा LPG गैस कनेक्शन! फटाफट करा लें ये काम…

