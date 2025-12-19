19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग, 4 जोन में किया जाएगा विभाजित, लोगों को मिलेगा लाभ

New power division in CG: विभागीय अधिकारियों की मानें तो शहर के अलग-अलग श्रेणियों में कुल लगभग 54000 निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता, 56 उच्चदाब विद्युत उपभोक्ता, 33/11 केव्ही के 17 उपकेन्द्र, 1521 ट्रांसफार्मर, 232 कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन है।

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

New power division in CG: रायगढ़ जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए पावर कंपनी द्वारा जहां रायगढ़ व धरमजयगढ़ में नए संभाग स्थापित करने की तैयारी चल रही है। वहीं शहर में चार जोन भी बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक दो जोन होने से दायरा काफी बड़ा था जिससे हर हमेशा समस्या होती थी।

इस संंबंध में विभागीय अधिकारियों की मानें तो शहर के अलग-अलग श्रेणियों में कुल लगभग 54000 निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता, 56 उच्चदाब विद्युत उपभोक्ता, 33/11 केव्ही के 17 उपकेन्द्र, 1521 ट्रांसफार्मर, 232 कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन है। इतनी बड़ी अधोसंरचना की देखभाल एवं रख-रखाव का काम वर्तमान में केवल दो जोन कार्यालयों से किया जा रहा है।

इससे विद्युत समस्या होने पर जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी परेशान होते थे, तो वहीं आम उपभोक्ताओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में अंधड़ के चलते कहीं पेड़ गिर जाए तो कहीं तार टूट जाने से कई क्षेत्रों में पूरी रात अंधेरा छा जाता था, जिसके चलते कई बार उपभोक्ता आफिस पहुंच कर विरोध जताते हैं।

इसी बात को देखते हुए अब पावर कंपनी द्वारा शहर में एक और संभाग बनाने के साथ दो जाने को चार जोन में विभाजित करने का फैसला लिया है। इससे चार जोन में विभाजीत होने के बाद जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द निराकरण होगा तो वहीं संसाधनों का विस्तार भी तेजी से होगा। इसके (New power division in CG) साथ ही जोन कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी सटीक निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कार्यों में कसवाट आएगी।

धरमजयगढ़ में बने संभाग ऑफिस

अभी तक पूरा जिला के लिए रायगढ़ में ही संभाग आफिस था, जिसके चलते समस्या होने पर उपभोक्ताओं को रायगढ़ आफिस आना पड़ता था। इसको देखते हुए अब पावर कंपनी द्वारा सुदूर व वनांचल क्षेत्र धरमजयगढ़ में भी एक संभाग आफिस शुरू करने का निर्णय लिया है। यहां संभाग आफिस शुरू होने से (New power division in CG) धरमजयगढ़ सहित आसपास के कार्य यहीं से हो जाएगा, जिससे लोगों को अब रायगढ़ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए अब विभाग से आदेश जारी होते ही इस पर काम भी शुरू करने की चलने लगी है।

इन गांवों को मिलेगा लाभ

धरमजयगढ़ में संभाग आफिस शुरू होने से धरमजयगढ़ के साथ-साथ घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, कापू, हाटी सहित अन्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। इससे अब उनका कार्य धरमजयगढ़ संभाव आफिस से हो जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी हो सकेगा।

शहर में एक और संभाग आफिस के साथ दो और जोन बनाने के साथ धरमजयगढ़ (New power division in CG) में भी संभाग आफिस की पावर कंपनी से अनुमति मिली है, जिसको लेकर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके बन जाने से जहां रख-रखाव में सुविधा मिलेगी तो वहीं उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। - आरके राव, ईई, सीएसईबी, रायगढ़

ये भी पढ़ें

Tatkal Booking: तत्काल टिकट बुकिंग में रेलवे ने किया बड़ा बदलाव, अब करना होगा ये काम! रना लटक जाएगी आपकी बुकिंग
बिलासपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 02:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग, 4 जोन में किया जाएगा विभाजित, लोगों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दो सगे भाइयों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, जानें कैसे हुआ हादसा?

मौत (Photo source- Patrika)
रायगढ़

New Rail Line: चौथी रेल लाइन का काम पूरा.. यात्रियों को मिली बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी ट्रेन

New rail Line in cg
रायगढ़

बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म

CG Rape Case: बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल कैद की सुनाई गई सजा...(photo-patrika)
रायगढ़

जंगल में मिली 2 ग्रामीणों की लाश, मचा हड़कंप

Karnatak crime
रायगढ़

हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से दो युवक गंभीर

फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.