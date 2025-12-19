New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग, 4 जोन में किया जाएगा विभाजित, लोगों को मिलेगा लाभ

अभी तक पूरा जिला के लिए रायगढ़ में ही संभाग आफिस था, जिसके चलते समस्या होने पर उपभोक्ताओं को रायगढ़ आफिस आना पड़ता था। इसको देखते हुए अब पावर कंपनी द्वारा सुदूर व वनांचल क्षेत्र धरमजयगढ़ में भी एक संभाग आफिस शुरू करने का निर्णय लिया है। यहां संभाग आफिस शुरू होने से (New power division in CG) धरमजयगढ़ सहित आसपास के कार्य यहीं से हो जाएगा, जिससे लोगों को अब रायगढ़ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए अब विभाग से आदेश जारी होते ही इस पर काम भी शुरू करने की चलने लगी है।