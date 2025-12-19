New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग, 4 जोन में किया जाएगा विभाजित, लोगों को मिलेगा लाभ

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
New power division in CG: रायगढ़ जिले के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए पावर कंपनी द्वारा जहां रायगढ़ व धरमजयगढ़ में नए संभाग स्थापित करने की तैयारी चल रही है। वहीं शहर में चार जोन भी बनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक दो जोन होने से दायरा काफी बड़ा था जिससे हर हमेशा समस्या होती थी।
इस संंबंध में विभागीय अधिकारियों की मानें तो शहर के अलग-अलग श्रेणियों में कुल लगभग 54000 निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता, 56 उच्चदाब विद्युत उपभोक्ता, 33/11 केव्ही के 17 उपकेन्द्र, 1521 ट्रांसफार्मर, 232 कि.मी. 11 के.व्ही. लाइन है। इतनी बड़ी अधोसंरचना की देखभाल एवं रख-रखाव का काम वर्तमान में केवल दो जोन कार्यालयों से किया जा रहा है।
इससे विद्युत समस्या होने पर जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी परेशान होते थे, तो वहीं आम उपभोक्ताओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में अंधड़ के चलते कहीं पेड़ गिर जाए तो कहीं तार टूट जाने से कई क्षेत्रों में पूरी रात अंधेरा छा जाता था, जिसके चलते कई बार उपभोक्ता आफिस पहुंच कर विरोध जताते हैं।
इसी बात को देखते हुए अब पावर कंपनी द्वारा शहर में एक और संभाग बनाने के साथ दो जाने को चार जोन में विभाजित करने का फैसला लिया है। इससे चार जोन में विभाजीत होने के बाद जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द निराकरण होगा तो वहीं संसाधनों का विस्तार भी तेजी से होगा। इसके (New power division in CG) साथ ही जोन कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी सटीक निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे कार्यों में कसवाट आएगी।
अभी तक पूरा जिला के लिए रायगढ़ में ही संभाग आफिस था, जिसके चलते समस्या होने पर उपभोक्ताओं को रायगढ़ आफिस आना पड़ता था। इसको देखते हुए अब पावर कंपनी द्वारा सुदूर व वनांचल क्षेत्र धरमजयगढ़ में भी एक संभाग आफिस शुरू करने का निर्णय लिया है। यहां संभाग आफिस शुरू होने से (New power division in CG) धरमजयगढ़ सहित आसपास के कार्य यहीं से हो जाएगा, जिससे लोगों को अब रायगढ़ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए अब विभाग से आदेश जारी होते ही इस पर काम भी शुरू करने की चलने लगी है।
धरमजयगढ़ में संभाग आफिस शुरू होने से धरमजयगढ़ के साथ-साथ घरघोड़ा, लैलूंगा, तमनार, कापू, हाटी सहित अन्य क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। इससे अब उनका कार्य धरमजयगढ़ संभाव आफिस से हो जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण भी हो सकेगा।
शहर में एक और संभाग आफिस के साथ दो और जोन बनाने के साथ धरमजयगढ़ (New power division in CG) में भी संभाग आफिस की पावर कंपनी से अनुमति मिली है, जिसको लेकर इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसके बन जाने से जहां रख-रखाव में सुविधा मिलेगी तो वहीं उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। - आरके राव, ईई, सीएसईबी, रायगढ़
