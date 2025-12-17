एक झटके में बुझ गया घर का चिराग… दो सगे भाइयों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, जानें कैसे हुआ हादसा?

इस दौरान राजेंद्र कुमार सिदार बाइक चला रहा था और राजीव पीछे बैठा था। दोनों ग्राम रैबार के पास पहुंचे थे तो सडक़ किनारे एक ट्रक चालक अपनी वाहन को बगैर इंडिकेटर लाइट जलाए ही खड़ी कर कहीं चला गया था। अंधेरा होने के कारण इन ट्रक दिखाई नहीं दिया और बाइक पीछे से जाकर ट्रक में घुस गई। इससे दोनों युवकों को गंभीर चोट लगने से सडक़ में गिरकर अचेत हो गए थे। कुछ देर बाद आसपास के लोगों के लोगों की नजर उन पर पड़ी तो इसकी सूचना पुलिस व उसके परिजनों को दी।