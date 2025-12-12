CG News: फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार छातामुड़ा कबीर चौक निवासी रोहन सिंह (30) और उसका चचेरा भाई दीपक सिंह (22) ट्रांसपोर्ट नगर के पास महादेव मोटर्स नामक दुकान चलाते हैं। गुरुवार शाम दोनों दुकान के ऊपर फ्लैक्स लगा रहे थे। इसी दौरान रोहन का हाथ ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन के संपर्क में आ गया। उसे बचाने के प्रयास में दीपक भी करंट की चपेट में आ गया। तेज झटके के कारण दोनों नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से झुलस गए।