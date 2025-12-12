12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायगढ़

CG News: फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर

CG News: रायगढ़ में फ्लैक्स लगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जूटमिल थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम 11 केवी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए।

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर(photo-patrika)

फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में फ्लैक्स लगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जूटमिल थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम 11 केवी हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आने से दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार दोनों 30 से 40 प्रतिशत तक झुलस चुके हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

CG News: रायगढ़ में बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार छातामुड़ा कबीर चौक निवासी रोहन सिंह (30) और उसका चचेरा भाई दीपक सिंह (22) ट्रांसपोर्ट नगर के पास महादेव मोटर्स नामक दुकान चलाते हैं। गुरुवार शाम दोनों दुकान के ऊपर फ्लैक्स लगा रहे थे। इसी दौरान रोहन का हाथ ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन के संपर्क में आ गया। उसे बचाने के प्रयास में दीपक भी करंट की चपेट में आ गया। तेज झटके के कारण दोनों नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से झुलस गए।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हाईटेंशन लाइन दुकान की छत के बेहद करीब से गुजर रही है, जिससे हादसे का जोखिम पहले से बना हुआ था। पुलिस और बिजली विभाग अब घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: फ्लैक्स इंस्टॉलेशन के दौरान हादसा, बिजली के करंट से झुलसे दो युवक, हालत गंभीर

