प्रशासन की धमकी के बाद भड़का जनआंदोलन, कोल ब्लॉक जनसुनवाई के विरोध में 14 गांवों का धरना, विधायक भी डटीं

दो दिनों तक चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर शनिवार को तहसीलदार ऋचा सिंह ने एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि धौराभांठा के मैदान में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि नियमों के विपरित है और सोमवार उक्त स्थल पर जनसुनवाई आयोजित है। बिना अनुमति सभा आयोजित करना या फिर विरोध प्रदर्शन करना शासकीय कार्य में बाधा की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को जारी उक्त आदेश के बाद रविवार को पूरे मैदान में 14 गांव के लोगों ने अलग-अलग टेंट लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।