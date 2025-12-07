CG High Court: शादी के वादे पर दुष्कर्म के आरोपी को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त किया, पीड़िता की शिकायत बेबुनियाद

स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य शासन ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य शासन की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम साबित नहीं हो पाई, जिससे आरोपी को दोषी ठहराना संभव नहीं था। इस फैसले ने विवाह का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों पर एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की एक अहम मिसाल बन गया है।