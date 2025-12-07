NH-520 पर मौत का साया, अलग-अलग दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

हादसा। प्रतीकात्मक फोटो
Road Accident: रायगढ़ जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 520 पर शुक्रवार शाम दो अलग-अलग सडक़ हादसों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। कुछ ही घंटों के अंदर हुए इन हादसों में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक जगह हाईवा और दूसरी जगह ट्रेलर के बाइक पर चढ़ जाने से यह दुर्घटनाएं हुईं।
शुक्रवार की शाम लगभग 6.45 बजे रुगुड़ी थाना क्षेत्र के गंधलपदा के पास पहला हादसा हुआ। कोइडा से जन्मदिन के लिए केक खरीदकर लौट रहे ध्रुव चरण नायक (गुआली गुड़ासाही) की मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार हाईवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई।
दूसरी दुर्घटना जोड़ा थाना क्षेत्र के कलापहाड़ के पास घटी। घर लौट रहे तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान शंकर बाहादुर (45), टुनु पात्र (36) व राजदेव सिंह (35) के रूप में हुई। तीनों जोड़ा वार्ड नंबर एक के निवासी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए टाटा मेडिकल भेज दिया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं से एनएच 520 पर स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश साफ देखा जा रहा है। क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग सडक़ों पर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
