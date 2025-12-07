NH-520 पर मौत का साया, अलग-अलग दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, जानिए कहां-कहां बरपा तेज रफ्तार का कहर

दूसरी दुर्घटना जोड़ा थाना क्षेत्र के कलापहाड़ के पास घटी। घर लौट रहे तीन युवक मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान शंकर बाहादुर (45), टुनु पात्र (36) व राजदेव सिंह (35) के रूप में हुई। तीनों जोड़ा वार्ड नंबर एक के निवासी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए टाटा मेडिकल भेज दिया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।