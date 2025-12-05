Road Accident: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी ठोकर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत…

भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Road Accident: अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के हाथीकन्हार गांव के पास बीती रात को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में बाइक में सवार दो युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल है। पुलिस मर्ग कायम कर फरार अज्ञात वाहन चालक को खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, छुरिया थाना क्षेत्र के हालमकोड़ो निवासी निखल नेताम और ओमकार नेताम अपने साथी निकलेश हरामे को लेने बुधवार रात को बाइक में अंबागढ़ चौकी गए थे। तीनों युवक बाइक में सवार होकर अंबागढ़ चौकी से वापस अपने गांव हालमकोड़ों आ रहे थे।
इस दौरान हाथीकन्हार गांव के पास रात करीब साढ़े 10 बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का चालक बाइक सवारों को पीछे से ठोकर मार कर फरार हो गया। घटना में तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई थी और तीनों को इलाज के लिए अंबागढ़ चौकी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इलाज के दौरान ओमकार नेताम व निकलेश हरामे की मौत हो गई। वहीं निखिल नेताम की गंभीर स्थिति को देखते हुए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
