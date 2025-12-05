5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Road Accident: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी ठोकर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत…

Road Accident: बीती रात को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में बाइक में सवार दो युवकों की मौत हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Dec 05, 2025

Road Accident

भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Road Accident: अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के हाथीकन्हार गांव के पास बीती रात को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में बाइक में सवार दो युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल है। पुलिस मर्ग कायम कर फरार अज्ञात वाहन चालक को खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, छुरिया थाना क्षेत्र के हालमकोड़ो निवासी निखल नेताम और ओमकार नेताम अपने साथी निकलेश हरामे को लेने बुधवार रात को बाइक में अंबागढ़ चौकी गए थे। तीनों युवक बाइक में सवार होकर अंबागढ़ चौकी से वापस अपने गांव हालमकोड़ों आ रहे थे।

इलाज के दौरान दोनों युवकों ने दम तोड़ा

इस दौरान हाथीकन्हार गांव के पास रात करीब साढ़े 10 बजे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का चालक बाइक सवारों को पीछे से ठोकर मार कर फरार हो गया। घटना में तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई थी और तीनों को इलाज के लिए अंबागढ़ चौकी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इलाज के दौरान ओमकार नेताम व निकलेश हरामे की मौत हो गई। वहीं निखिल नेताम की गंभीर स्थिति को देखते हुए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस फरार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: बाइक सवार परिवार को हाइवा ने रौंदा, माता-पिता के सामने 3 वर्षीय बच्ची की मौत, अन्य गंभीर
कवर्धा
Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Road Accident: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी ठोकर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत…

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: लोकेशन बदलता बाघ… जंगल से निकल कर बॉर्डर तक पहुंची दहशत! यहां दिखे पदचिन्ह

मोहला से 15 किमी दूर दिखे बाघ के पदचिन्ह (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

CG News: छत्तीसगढ़ के जंगल में बाघ की दस्तक, ट्रेपिंग कैमरे में तस्वीर, डीएफओ ने की पुष्टि

CG News: छत्तीसगढ़ के जंगल में बाघ की दस्तक, ट्रेपिंग कैमरे में कैद हुई तस्वीर , डीएफओ ने की पुष्टि
राजनंदगांव

CG School Time Change: इस जिले में बदला स्कूल का समय, आदेश जारी… जानिए अब कितने बजे से लगेंगी क्लास?

ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

धान खरीदी में बड़ी लापरवाही! फटे बोरों में धान भरने की मजबूरी… किसानों की शिकायतें बढ़ीं, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

धान खरीदी में बड़ी लापरवाही! फटे बोरों में धान भरने की मजबूरी(photo-patrika)
राजनंदगांव

SP Ankita Sharma: आधी रात अचानक थाने पहुंचीं एसपी, पुलिसकर्मियों में मची खलबली… आखिर क्या हुआ? जानें

आधी रात सोमनी थाना का औचक निरीक्षण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.