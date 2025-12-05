Road Accident: तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी ठोकर, मौके पर ही 2 लोगों की मौत…

Road Accident: अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के हाथीकन्हार गांव के पास बीती रात को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में बाइक में सवार दो युवकों की मौत हो गई है। वहीं एक युवक घायल है। पुलिस मर्ग कायम कर फरार अज्ञात वाहन चालक को खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।