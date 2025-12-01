SP Ankita Sharma: आधी रात अचानक थाने पहुंचीं एसपी, पुलिसकर्मियों में मची खलबली… आखिर क्या हुआ? जानें

आधी रात सोमनी थाना का औचक निरीक्षण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
SP Ankita Sharma: एसपी अंकिता शर्मा ने 29 नवंबर की रात करीब 11 बजे थाना सोमनी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना स्टाफ की कार्यप्रणाली, थाने की स्वच्छता तथा रात्रि गश्त की स्थिति की गहन समीक्षा की। देर रात हुए इस निरीक्षण से थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों में अचानक खलबली मच गई।
निरीक्षण में एसपी ने थाना के क्रियाकलाप की जांच की और यह तय किया कि थाने में सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से चल रही हैं। इसके अलावा थाने की स्वच्छता और रखरखाव की स्थिति की भी जांच की गई। स्टाफ का अनुशासन और उनकी समयबद्धता की भी गहरी समीक्षा की गई, जिससे यह तय हो सके कि सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
एसपी ने रात्रि गश्त टीम की वास्तविक स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रात्रि गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर सही समय पर उपस्थित हैं और गश्त सही तरीके से चल रही है। एसपी ने बैरक और पुलिसकर्मियों के आवासीय सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और यह तय किया कि वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा शराब सेवन किए जाने की जांच की गई, जिसमें सभी कर्मचारी अनुशासन में पाए गए।
निरीक्षण के दौरान एसपी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत की और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। भविष्य में इसी तरह के आकस्मिक निरीक्षण करने की बात कही, ताकि पुलिसकर्मियों में अनुशासन और कार्यक्षमता में निरंतर वृद्धि हो सके।
