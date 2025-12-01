SP Ankita Sharma: आधी रात अचानक थाने पहुंचीं एसपी, पुलिसकर्मियों में मची खलबली… आखिर क्या हुआ? जानें

एसपी ने रात्रि गश्त टीम की वास्तविक स्थिति का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रात्रि गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर सही समय पर उपस्थित हैं और गश्त सही तरीके से चल रही है। एसपी ने बैरक और पुलिसकर्मियों के आवासीय सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और यह तय किया कि वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। ड्यूटी के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा शराब सेवन किए जाने की जांच की गई, जिसमें सभी कर्मचारी अनुशासन में पाए गए।