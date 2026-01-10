CG News: शराब दुकान मार्ग पर मिला नरकंकाल, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

Crime (Image: Patrika)
CG News: खैरागढ़ जिले के पैलीमेटा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब शराब दुकान मार्ग के पास सड़क किनारे एक नरकंकाल मिला। कंकाल मिलने की सूचना गांव में तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।ग्रामीणों के अनुसार पैलीमेटा गांव का एक युवक बीते करीब एक महीने से लापता था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था।
ऐसे में नरकंकाल मिलने के बाद यह आशंका और गहरी हो गई कि यह शव उसी युवक का हो सकता है।कपड़ों के आधार पर हुई पहचान सूचना मिलते ही मोहगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। पंचनामा कार्रवाई के बाद कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव भेजा गया। जांच के दौरान कंकाल के पास मिले कपड़ों के आधार पर परिजनों ने उसकी पहचान की।
मोहगांव थाना प्रभारी रोहित रजक ने बताया कि मृतक की पहचान अनाड़ी धुर्वे (33 वर्ष) के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि जिस स्थान पर कंकाल मिला, वहां कुछ माह पहले बांध का पानी भरा हुआ था और शराब के नशे में युवक पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
