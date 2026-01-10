CG News: शराब दुकान मार्ग पर मिला नरकंकाल, पूरे इलाके में मचा हड़कंप

CG News: खैरागढ़ जिले के पैलीमेटा गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब शराब दुकान मार्ग के पास सड़क किनारे एक नरकंकाल मिला। कंकाल मिलने की सूचना गांव में तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।ग्रामीणों के अनुसार पैलीमेटा गांव का एक युवक बीते करीब एक महीने से लापता था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था।