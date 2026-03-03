होली की खुशी बदली मातम में.. साल्हेवारा बांध में डूबने से दो मासूमों की मौत

सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन तत्काल बांध पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। इस बीच गातापार पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल खैरागढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की है तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच की जा रही है। दो मासूमों की असमय मौत से ग्राम ईटार सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रशासन ने अपील की है कि बच्चों को जलाशयों, तालाबों या बांध के पास अकेले न जाने दें, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके।