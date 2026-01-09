9 जनवरी 2026,

राजनंदगांव

Crime News: भाजपा नेता निकला शराब कोचिया… 69 पौवा अवैध देशी शराब बरामद, कार्रवाई से मचा हड़कंप

Crime News: राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के पदभार संभालने के बाद से अवैध शराब कारोबारियों और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

भाजपा नेता निकला शराब कोचिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

भाजपा नेता निकला शराब कोचिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के पदभार संभालने के बाद से अवैध शराब कारोबारियों और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलेभर में लगातार चल रही सख्त कार्रवाई के तहत डोंगरगांव पुलिस ने 7 जनवरी को अवैध शराब बिक्री के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 104 पौवा (लगभग दो पेटी) अवैध देशी शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 8,320 रुपये बताई जा रही है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा युवा मोर्चा का जिला सोशल मीडिया प्रभारी भी शामिल है।

डोंगरगांव थाना प्रभारी टीआई आशीर्वाद रहटगांवकर ने बताया कि 7 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम राजा खुज्जी में अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी राजीव गिरी गोस्वामी उर्फ राजू उर्फ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 69 पौवा अवैध देशी शराब बरामद की गई। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार कर रहा था, जिससे स्थानीय लोग और महिलाएं काफी परेशान थीं।

35 पौवा अवैध देशी शराब जब्त

वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम साल्हे से आरोपी नुतन कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 35 पौवा अवैध देशी शराब जब्त की गई।यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर की गई। कार्रवाई की सबसे अहम बात यह रही कि आरोपी की राजनीतिक पहचान के बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती। भाजपा से जुड़े पदाधिकारी पर हुई इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि एसपी अंकिता शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति सत्ता और संगठन के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकती। जिले में लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध शराब कारोबारियों और अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है।

Published on:

09 Jan 2026 01:22 pm

