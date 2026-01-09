Crime News: भाजपा नेता निकला शराब कोचिया… 69 पौवा अवैध देशी शराब बरामद, कार्रवाई से मचा हड़कंप

वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने ग्राम साल्हे से आरोपी नुतन कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 35 पौवा अवैध देशी शराब जब्त की गई।यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर की गई। कार्रवाई की सबसे अहम बात यह रही कि आरोपी की राजनीतिक पहचान के बावजूद पुलिस ने किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती। भाजपा से जुड़े पदाधिकारी पर हुई इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया है कि एसपी अंकिता शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति सत्ता और संगठन के किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकती। जिले में लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध शराब कारोबारियों और अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है।