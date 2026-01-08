हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक… देखते ही छात्रों में मचा हड़कंप, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामग्री भी मिली

घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कॉलेज परिसर स्थित हॉस्टल मेस में पहुंची और निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई और भंडार कक्ष में भारी गंदगी पाई गई। साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी बरामद हुई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज की मेस में परोसे गए खाने में मेंढक निकला है। मेस का संचालन यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था द्वारा किया जा रहा है।