8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक… देखते ही छात्रों में मचा हड़कंप, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामग्री भी मिली

Breaking News: छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब छात्रों के भोजन में मरा हुआ मेंढक मिलने की शिकायत सामने आई।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 08, 2026

हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Breaking News: राजनांदगांव शहर के सुंदरा गांव स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब छात्रों के भोजन में मरा हुआ मेंढक मिलने की शिकायत सामने आई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया और मेस प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

छात्रों के अनुसार, यह घटना बीती रात भोजन के दौरान सामने आई। जब सब्जी परोसी जा रही थी, तभी एक छात्र की प्लेट में मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया। इसके बाद छात्रों ने तुरंत वीडियो और फोटो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

जांच के दौरान रसोई और भंडार कक्ष में भारी गंदगी मिली

घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कॉलेज परिसर स्थित हॉस्टल मेस में पहुंची और निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई और भंडार कक्ष में भारी गंदगी पाई गई। साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी बरामद हुई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज की मेस में परोसे गए खाने में मेंढक निकला है। मेस का संचालन यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था द्वारा किया जा रहा है।

टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और भोजन के सैंपल लिए गए हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके आधार पर मेस प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाने में मेंढक कैसे आया, इसकी जांच कॉलेज प्रबंधन को करनी चाहिए। वहीं, पहले इस तरह की घटनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होने की बात भी कही।

कॉलेज प्रशासन ने कही ये बात

इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने मेस की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 06:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक… देखते ही छात्रों में मचा हड़कंप, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामग्री भी मिली

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर में बम धमकी से मचा हड़कंप

राजनंदगांव

CG News: धर्मापुर में अवैध आश्रम का खुलासा, इस हाल में 10 आदिवासी बच्चे का किया गया रेस्क्यू, मचा बवाल

हिन्दू संगठनों ने किया हंगामा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप

CG News: 17 बच्चों ने खा लिया जहरीला फल, एक-एक कर गिरने लगे मासूम, स्कूल में मचा हड़कंप
राजनंदगांव

बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी

CG News: एक परिवार, तीन जिंदगियां तबाह! बेटे की हत्या, पत्नी घायल, पिता ने की खुदकुशी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
राजनंदगांव

Murder Case: पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी रक्तस्राव से मौत, चेहरे पर कई फ्रैक्चर और श्वास नली भी टूटी

एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, देखकर रो पड़ा पूरा गांव... अन्य हादसे में ग्रामीण की मौत
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.