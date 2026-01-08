हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक… देखते ही छात्रों में मचा हड़कंप, एक्सपायरी और प्रतिबंधित सामग्री भी मिली

हॉस्टल मेस के खाने में मिला मेंढक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Breaking News: राजनांदगांव शहर के सुंदरा गांव स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया, जब छात्रों के भोजन में मरा हुआ मेंढक मिलने की शिकायत सामने आई। घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने भोजन का बहिष्कार कर दिया और मेस प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
छात्रों के अनुसार, यह घटना बीती रात भोजन के दौरान सामने आई। जब सब्जी परोसी जा रही थी, तभी एक छात्र की प्लेट में मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया। इसके बाद छात्रों ने तुरंत वीडियो और फोटो बनाए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कॉलेज परिसर स्थित हॉस्टल मेस में पहुंची और निरीक्षण किया। जांच के दौरान रसोई और भंडार कक्ष में भारी गंदगी पाई गई। साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी बरामद हुई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी तरुण बिरला ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज की मेस में परोसे गए खाने में मेंढक निकला है। मेस का संचालन यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था द्वारा किया जा रहा है।
टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और भोजन के सैंपल लिए गए हैं। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसके आधार पर मेस प्रबंधन को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाने में मेंढक कैसे आया, इसकी जांच कॉलेज प्रबंधन को करनी चाहिए। वहीं, पहले इस तरह की घटनाओं के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होने की बात भी कही।
इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित और कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने मेस की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग