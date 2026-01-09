9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राजनंदगांव

Breaking News: ट्राली में दबने से बच्चे की मौत, सबूत मिटाने लाश को गोबर के गड्ढे में छुपाया, फैली सनसनी

Breaking News: मासूम की मौत के बाद शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना राजनांदगांव से सामने आई है…

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Jan 09, 2026

Rajnandgaon Breaking news

बच्चे की मौत के बाद शव को गोबर के गड्ढे में छुपाया ( Photo - Patrika )

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ट्राली में दबने से बच्चे की मौत के बाद शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया। छुरिया चौकी क्षेत्र के ग्राम बिजेपार का यह मामला है। ट्रॉली की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आरोपी चालक ने अपनी गलती छुपाने के इरादे से बच्चे के शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया और मौके से फरार हो गया।

Breaking News: पुलिस ने बरामद किया शव

बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी तब सामने आई जब गांव में बच्चे के अचानक लापता होने की खबर फैली। परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास तलाश शुरू की, इसी दौरान गोबर के गड्ढे से दुर्गंध आने पर संदेह हुआ। सूचना मिलने पर छुरिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से बच्चे का शव बरामद किया।

मानवता शर्मसार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चा ट्रॉली के आसपास खेल रहा था, तभी असावधानी के चलते वह ट्रॉली के नीचे आ गया। हालांकि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं हादसे के चालक ने मानवता को शर्मसार करते हुए न तो बच्चे को अस्पताल पहुंचाया और न ही पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी चालक की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। यह हत्या या घटना दोनों पहलुओं को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

