Breaking News: ट्राली में दबने से बच्चे की मौत, सबूत मिटाने लाश को गोबर के गड्ढे में छुपाया, फैली सनसनी

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ट्राली में दबने से बच्चे की मौत के बाद शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया। छुरिया चौकी क्षेत्र के ग्राम बिजेपार का यह मामला है। ट्रॉली की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आरोपी चालक ने अपनी गलती छुपाने के इरादे से बच्चे के शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया और मौके से फरार हो गया।