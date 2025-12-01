CG News: नकली शराब रैकेट का भंडाफोड़! 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, स्पिरिट से तैयार करते थे नकली बोतलें

CG News: हाल ही में उजागर हुए पोड़ी में नकली देशी प्लेन शराब निर्माण मामले में इस नेटवर्क के दो अंतरराज्यीय सप्लायरों को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश कोहली (39) और मोहन प्रसाद उर्फ मोहन गुप्ता (67) शामिल हैं। दोनों आरोपी पोड़ी क्षेत्र में पहले पकड़े गए पूर्व सरपंच नंद कुमार और अरोपी साजिद के गिरोह को लंबे समय से स्पिरिट व अन्य सामग्री सप्लाई कर रहे थे। पहले गिरफ्तार आरोपी साजिद के जमशेदपुर निवासी होने के कारण राकेश का इस गिरोह से पुराना संपर्क था। इसी पहचान के आधार पर राकेश कोहली कबीरधाम के पोड़ी क्षेत्र में सक्रिय नेटवर्क से जुड़ गया।