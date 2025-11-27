Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

नकली शराब बनाने का बड़ा खुलासा… कवर्धा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को दबोचा

Fake Liquor Expose: कवर्धा में नकली शराब बनाकर बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है…

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 27, 2025

fake liquor expose

नकली देशी प्लेन मदिरा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ ( Photo - Patrika )

Fake Liquor Expose: छत्तीसगढ़ में नकली शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है। कबीरधाम पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर संगठित और खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ( CG News ) पुलिस ने बताया कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय लोग शामिल है। इनमें से एक कल ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है और दूसरा फरार है।

Fake Liquor Expose: गांव में खपाते थे नकली शराब

जानकारी के अनुसार पुलिस को नकली शराब बेचने की सूचना मिली थी। जिसके बाद कार्रवाई की। वहीं छापामारी के दौरान नंद कुमार कुर्रे पिता फागू राम, इस्लाम उर्फ सुद्दू पिता अरमान खान, शेख साजिद पिता शेख सिकंदर और छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी पिता मालिकराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी अवैध रूप से नकली देशी प्लेन मदिरा तैयार कर ग्रामीणों को भट्टी शराब के नाम पर बेचते थे।

नकली को असली के दर पर बेचते थे

पुलिस ने खुलासा किया कि गिरोह के सभी आरोपी नकली शराब को असली शराब की दर में बेचते थे। जबकि नकली शराब के पीने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़़ता है। कई बार मौत भी हो जाती है। प्रदेश में बिलासपुर संभाग के जिलों में कई ऐसे मामलेे सामने आए हैं। वहीं अब कवर्धा में बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब, होलोग्राम समेत अन्य सामान जब्त किया है।

पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय साथी शामिल हैं, जिनमें से एक मादक पदार्थ गांजा प्रकरण में कल ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

जप्त सामग्री

  • 49 पाव नकली देशी प्लेन मदिरा, कुल मात्रा 8820 एमएल
  • नकली स्टिकर 6 बंडलब
  • नकली होलोग्राम 8 पेज
  • खाली पाव बोतलें 7 बोरी
  • नकली प्रिंटेड ढक्कन
  • 25 लीटर के 42 जरीकेन
  • पानी के 19 जार
  • 3 बॉटलिंग मशीन
  • अन्य अवैध पैकिंग सामग्री

Published on:

27 Nov 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / नकली शराब बनाने का बड़ा खुलासा… कवर्धा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को दबोचा

कवर्धा

छत्तीसगढ़

