नकली शराब बनाने का बड़ा खुलासा… कवर्धा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को दबोचा

नकली देशी प्लेन मदिरा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ ( Photo - Patrika )
Fake Liquor Expose: छत्तीसगढ़ में नकली शराब के कारोबार का खुलासा हुआ है। कबीरधाम पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर संगठित और खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ( CG News ) पुलिस ने बताया कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय लोग शामिल है। इनमें से एक कल ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है और दूसरा फरार है।
जानकारी के अनुसार पुलिस को नकली शराब बेचने की सूचना मिली थी। जिसके बाद कार्रवाई की। वहीं छापामारी के दौरान नंद कुमार कुर्रे पिता फागू राम, इस्लाम उर्फ सुद्दू पिता अरमान खान, शेख साजिद पिता शेख सिकंदर और छोटू उर्फ दिनेश चंद्रवंशी पिता मालिकराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी अवैध रूप से नकली देशी प्लेन मदिरा तैयार कर ग्रामीणों को भट्टी शराब के नाम पर बेचते थे।
पुलिस ने खुलासा किया कि गिरोह के सभी आरोपी नकली शराब को असली शराब की दर में बेचते थे। जबकि नकली शराब के पीने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़़ता है। कई बार मौत भी हो जाती है। प्रदेश में बिलासपुर संभाग के जिलों में कई ऐसे मामलेे सामने आए हैं। वहीं अब कवर्धा में बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब, होलोग्राम समेत अन्य सामान जब्त किया है।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने में दो और स्थानीय साथी शामिल हैं, जिनमें से एक मादक पदार्थ गांजा प्रकरण में कल ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
कवर्धा
छत्तीसगढ़
