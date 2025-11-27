नकली शराब बनाने का बड़ा खुलासा… कवर्धा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को दबोचा

पुलिस ने खुलासा किया कि गिरोह के सभी आरोपी नकली शराब को असली शराब की दर में बेचते थे। जबकि नकली शराब के पीने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़़ता है। कई बार मौत भी हो जाती है। प्रदेश में बिलासपुर संभाग के जिलों में कई ऐसे मामलेे सामने आए हैं। वहीं अब कवर्धा में बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब, होलोग्राम समेत अन्य सामान जब्त किया है।