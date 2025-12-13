CG Murder Case: ससुर ने बहू की हत्या कर सैप्टिक टैंक में छिपाया शव, आरोपी ने पूछताछ में बताई चौंकाने वाली वजह, जानें

संदेह के आधार पर पुलिस ने प्रार्थी के पिता जहल पटेल से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में जहल पटेल (50) ने स्वीकार किया कि उसका बेटा कामनी निषाद से प्रेम करता था लेकिन वह अन्य जाति की होने से वह इस रिश्ते को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता था। इसी कारण उसने द्वेषवश युवती की गला दबाकर हत्या की और कीटनाशक दवा पिलाई। इसके बाद शव को घर के सेप्टिक टैंक में छुपाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की।