कवर्धा

CG Murder Case: ससुर ने बहू की हत्या कर सैप्टिक टैंक में छिपाया शव, आरोपी ने पूछताछ में बताई चौंकाने वाली वजह, जानें

Murder Case: आरोपी ने न केवल युवती की गला दबाकर हत्या की, बल्कि कीटनाशक दवा पिलाकर उसे मारने के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपाने की बात भी स्वीकार की।

कवर्धा

image

Khyati Parihar

Dec 13, 2025

Crime News

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- पत्रिका डिजाइन)

CG Murder Case: कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग से नाराज पिता ने युवती की हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी ने न केवल युवती की गला दबाकर हत्या की, बल्कि कीटनाशक दवा पिलाकर उसे मारने के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपाने की बात भी स्वीकार की।

प्रार्थी भोजराम पटेल(23) निवासी बांधाटोला ने पुलिस को बताया कि वह 20 वर्षीय कामनी निषाद को हैदराबाद से शादी के उद्देश्य से अपने गांव लाया था, लेकिन 7 नवंबर 2025 को वह अचानक लापता हो गई। शिकायत पर 12 नवंबर 2025 को गुम इंसान दर्ज कर खोजबीन शुरू की गई। इसी दौरान उनके ही घर के सेप्टिक टैंक से तेज बदबू आई। इस पर परिजन और पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पूछताछ में हुआ खुलासा

संदेह के आधार पर पुलिस ने प्रार्थी के पिता जहल पटेल से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में जहल पटेल (50) ने स्वीकार किया कि उसका बेटा कामनी निषाद से प्रेम करता था लेकिन वह अन्य जाति की होने से वह इस रिश्ते को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता था। इसी कारण उसने द्वेषवश युवती की गला दबाकर हत्या की और कीटनाशक दवा पिलाई। इसके बाद शव को घर के सेप्टिक टैंक में छुपाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की।

सैप्टिक टैंक में शव को छिपाया

आरोपी के बताए अनुसार टीम ने मौके पर पहुंचकर सेप्टिक टैंक तुड़वाया और एफ एसएल टीम व गवाहों की मौजूदगी में कामनी निषाद का शव बरामद किया। शव को मर्ग पंचनामा के तहत कब्जे में लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर कीटनाशक 505 का डिब्बा बरामद किया गया। उसके विरुद्ध अपराध धारा 103(1), 238(ख) भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करने पर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

Published on:

13 Dec 2025 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG Murder Case: ससुर ने बहू की हत्या कर सैप्टिक टैंक में छिपाया शव, आरोपी ने पूछताछ में बताई चौंकाने वाली वजह, जानें

कवर्धा

छत्तीसगढ़

