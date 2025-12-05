PM ASHA Yojana: पीएम-आशा योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

किसान (Photo Patrika)
PM ASHA Yojana: प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान(पीएम-आशा योजना) के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। किसान अपने आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी1, पी2, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में पंजीयन करवा सकते हैं।
शासन द्वारा निर्धारित समय.सीमा के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जबकि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय एजेंसी नेफेड द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में अरहर 8000 रुपए, मूंग 8768 रुपए, उड़द 7800 रुपए, मूंगफली 7263 रुपए, सोयाबीन 5328 रुपए, चना 5875 रुपए, मसूर 7000 रुपए व सरसों 6500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।
जिले में सभी विकासखंडों की सेवा सहकारी समितियों और स्टेट वेयरहाउस को उपार्जन केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। उपार्जन कार्य सोमवार से शुक्रवार तक संचालित होगा। योजना के तहत पंजीकृत किसानों से खरीफ फसल अरहर, मूंग और उड़द 3-3 क्विंटल प्रति एकड़, मूंगफली 7 क्विंटल प्रति एकड़ और सोयाबीन 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी।
