PM ASHA Yojana: पीएम-आशा योजना के तहत किसानों का पंजीयन शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें Details

शासन द्वारा निर्धारित समय.सीमा के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जबकि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में चना, मसूर और सरसों का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्रीय एजेंसी नेफेड द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में अरहर 8000 रुपए, मूंग 8768 रुपए, उड़द 7800 रुपए, मूंगफली 7263 रुपए, सोयाबीन 5328 रुपए, चना 5875 रुपए, मसूर 7000 रुपए व सरसों 6500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।