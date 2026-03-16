UGC रेगुलेशन 2026 का विरोध तेज, सवर्ण एकता मंच ने रैली निकालकर अधिसूचना वापस लेने की मांग की

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह अधिसूचना संविधान में प्रदत्त समानता के मूल अधिकार (अनुच्छेद 14, 15 और 21) की भावना के अनुरूप नहीं है। किसी भी कानून का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के पक्ष में असंतुलन पैदा करना। मंच के प्रतिनिधियों का कहना है कि देश के विकास, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और राजस्व सृजन में सामान्य वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण रहा है लेकिन इसके बावजूद नीतियों के माध्यम से उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।