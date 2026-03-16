Gang Rape: आधी रात घर से उठाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, ग्राम समिति पर मामला दबाने का आरोप

पीड़िता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि आदिवासी महिला जानते हुए भी गांव के विकास सिन्हा पिता रामस्वरूप सिन्हा, रोशन कुमार साहू पिता गिरधर साहू एवं कमल कुमार सेन पिता मनोहर लाल सेन 22 फरवरी की रात्रि 9 बजे उसे उठाकर ले गए। रात्रि 12 बजे तक जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया। गाली-गलौज कर मारपीट भी की। किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 87, 70 (1) बीएनएस एवं 3(2) (वी) एसटीएससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।