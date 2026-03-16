Gang Rape: आधी रात घर से उठाकर आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, ग्राम समिति पर मामला दबाने का आरोप

rape: फाइल फोटो पत्रिका
Gang Rape: एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन में से दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। आरोप है कि ग्राम विकास समिति ने मामले को थाने ले जाने के बजाए दबा दिया और आरोपियों से अर्थदंड भी लिया। हालांकि पुलिस का कहना है आरोपियों ने गुनाह स्वीकार कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ग्राम प्रमुख से भी पूछताछ कर सकती है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, तब मामले को ग्राम प्रमुखों के सामने रखा। थाना न ले जाने के लिए आरोपियों से 40-40 हजार रुपए अर्थदंड लिया गया। महिला को मात्र 35 हजार रुपए दे रहे थे। इतनी बड़ी घटना माफी लायक नहीं है। आरोपियों को कड़ी सजा दी
जानी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बालोद बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में साइबर सेल की सहायता से आरोपी विकास सिन्हा (26), कमल कुमार सेन (23) को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पीड़िता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि आदिवासी महिला जानते हुए भी गांव के विकास सिन्हा पिता रामस्वरूप सिन्हा, रोशन कुमार साहू पिता गिरधर साहू एवं कमल कुमार सेन पिता मनोहर लाल सेन 22 फरवरी की रात्रि 9 बजे उसे उठाकर ले गए। रात्रि 12 बजे तक जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार किया। गाली-गलौज कर मारपीट भी की। किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 115(2), 87, 70 (1) बीएनएस एवं 3(2) (वी) एसटीएससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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