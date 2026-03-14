विधानसभा में गूंजा कबीरधाम का मुद्दा… पर्यटन, किसान क्रेडिट कार्ड और आदिवासी रोजगार पर उठे सवाल, MLA बोहरा ने सरकार से मांगा जवाब

किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विधायक ने प्रश्न उठाए। सरकार के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक कबीरधाम जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना से 1 लाख 14 हजार 992 किसान जुड़े हुए हैं। वर्ष 2024-25 में 96 हजार 662 और 2025-26 में 99 हजार 227 किसानों ने कृषि ऋण के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त किया है। विभाग के अनुसार फिलहाल कोई आवेदन लंबित नहीं है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े भी सामने आए। वर्ष 2025-26 में जिले से 5 लाख 8388 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4 लाख 99 हजार 537 आवेदन स्वीकृत किए गए जबकि 191 आवेदन अपात्र पाए गए।