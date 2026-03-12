CG Assembly: कबीरधाम में 172 सहायक शिक्षकों के पद खाली, MLA भावना बोहरा ने सदन में उठाया अहम मुद्दा, सरकार को घेरा

विधायक बोहरा ने कहा कि वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और क्या इसी कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेशभर में करीब 25 हजार से अधिक सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं।