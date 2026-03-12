Holiday 2026: बड़ी खुशखबरी, इस जिले में 3 स्थानीय अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दी स्वीकृति

19 मार्च - चैत्र नवरात्र प्रारंभ

20 मार्च - चेटीचंड

26 मार्च - रामनवमी

2 अप्रैल - हनुमान जयंती

19 अप्रैल - अक्षय तृतीया

16 जुलाई - जगन्नाथ रथयात्रा, कर्क संक्रांति

17 अगस्त - नाग पंचमी

28 अगस्त - रक्षाबंधन

4 सितंबर - श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

14 सितंबर - गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज

25 सितंबर - अनंत चतुर्दशी

11 अक्टूबर - शारदीय नवरात्र प्रारंभ, घटस्थापना

19 अक्टूबर - दुर्गा महानवमी

20 अक्टूबर - दशहरा

29 अक्टूबर - करवा चौथ व्रत

6 नवंबर - धनतेरस

8 नवंबर - नरक चतुर्दशी

9 नवंबर - कार्तिक अमावस्या (दीपावली)

10 नवंबर - गोवर्धन पूजा

11 नवंबर - भाई दूज

25 दिसंबर - क्रिसमस