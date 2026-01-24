National Holiday: नेशनल हॉलिडे पर बड़ी खुशखबरी! इस दिन भी खुला रहेगा नंदनवन जंगल सफारी

National Holiday: रेंजर विजय पाटिल ने बताया कि जंगल सफारी आमतौर पर सोमवार को बंद रहती है, लेकिन रिपब्लिक डे की वजह से, एक टेम्पररी बदलाव किया गया है। इसके बजाय, नंदनवन जंगल सफारी मंगलवार, 27 जनवरी को टूरिस्ट्स के लिए बंद रहेगी। रेंजर ने टूरिस्ट्स से कहा कि वे तारीख में हुए बदलाव को ध्यान में रखकर ही अपनी ट्रिप प्लान करें।