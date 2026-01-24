National Holiday: नेशनल हॉलिडे पर बड़ी खुशखबरी! इस दिन भी खुला रहेगा नंदनवन जंगल सफारी

नेशनल हॉलिडे पर बड़ी खुशखबरी (photo source- Patrika)
National Holiday: 26 जनवरी को नेशनल हॉलिडे है, जो सोमवार को है। अगर आप इस मौके पर नंदनवन जंगल सफारी घूमने में इंटरेस्टेड हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोमवार होने के बावजूद राजधानी के पास इस ज़रूरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खुला रखने का फैसला किया है।
नंदनवन जंगल सफारी आमतौर पर सोमवार को बंद रहता है। हालांकि, 26 जनवरी को नेशनल हॉलिडे के दौरान लोगों के अपने परिवार के साथ घूमने के प्लान को ध्यान में रखते हुए, यह साइट सोमवार को भी विज़िटर्स के लिए खुली रहेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि इस दिन बड़ी संख्या में लोग नेचर के बीच वाइल्डलाइफ़ के बीच दिन बिताएंगे।
National Holiday: रेंजर विजय पाटिल ने बताया कि जंगल सफारी आमतौर पर सोमवार को बंद रहती है, लेकिन रिपब्लिक डे की वजह से, एक टेम्पररी बदलाव किया गया है। इसके बजाय, नंदनवन जंगल सफारी मंगलवार, 27 जनवरी को टूरिस्ट्स के लिए बंद रहेगी। रेंजर ने टूरिस्ट्स से कहा कि वे तारीख में हुए बदलाव को ध्यान में रखकर ही अपनी ट्रिप प्लान करें।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग