न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जंगल का क्रेज, बारनवापारा से अचानकमार तक रिसॉर्ट फुल

पर्यटक अपने परिजनों के साथ जैव विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और इको-टूरिज्म (वन विभाग के कॉटेज और नौका विहार) वन्यजीवों को देखने के लिए जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं देशभर के अन्य डेस्टिनेशन के साथ विदेश जाने वालों की कतारें लगी हुई है ताकि सालभर की थकान और परिवार वालों के साथ पर्यटन का लुत्फ उठाया जा सके। बता दें कि पिछले 15 दिन से लगातार ट्रैवल्स संचालक टिकटें बुक करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए 3 से 5 दिन का पैकेज उपलब्ध कराया गया है। इसमें आवागमन से लेकर रुकने-ठहरने, खाने-पीने से लेकर घूमने के लिए टैक्स और गाइड तक उपलब्ध कराया या है।